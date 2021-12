A Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-Ufba) inaugurou, nesta sexta-feira, 26, um novo prédio anexo ao já existente, que também foi reformado. Com três pavimentos, a ala abriga setores administrativos, salas de aula, gabinetes de professores, laboratórios de foto e rádio.

Com recursos da ordem de R$ 3,4 milhões, a reforma e a construção foram iniciadas em 2012, concluídas em 2014, mas passaram por ajustes finais até a inauguração. As verbas, no entanto, vieram antes dos atuais cortes nos recursos para a educação federal no país.

A área construída de 1.648,16 m² servirá para uso de cerca de 800 estudantes, somados os que cursam graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. A intervenção, no entanto, não significa aumento nas vagas para estudantes na Facom.

A inauguração foi precedida por uma solenidade com a presença do reitor João Carlos Salles, da diretora da Facom, Suzana Barbosa, e do ex-diretor professor Giovandro Ferreira, que participou do processo de captação de recursos para viabilizar as obras.

Desenvolvimento

À frente da universidade desde agosto de 2014, o reitor João Carlos Salles destacou a continuidade das melhorias iniciadas na gestão anterior. "Nesse intervalo, a Ufba não parou de dar prosseguimento a obras iniciadas".

Diretora da Facom, Suzana Barbosa comemora a ampliação da faculdade, que abriga os cursos de jornalismo e produção cultural. "Essa é uma grande conquista para melhor atendermos a comunidade acadêmica", disse Barbosa.

Ex-diretor da Facom, o professor Giovandro Ferreira explica que as verbas para os obras vieram do programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), criado no governo Lula, junto com recursos de emendas parlamentares e repasses de editais do governo federal. "Não foi fácil, houve muita negociação para termos a verba", revelou Ferreira.

Estudante do 8º semestre do curso de produção cultural, o aluno André Oliveira, 23 anos, comemora, com algumas observações. "É uma conquista. Mas, no quesito acessibilidade, sinto falta de elevadores para que alunos cadeirantes cheguem aos pisos superiores".

Formada em jornalismo, a ex-aluna Tâmara Terso, 28 anos, diz ter acompanhado as obras, inclusive participando de mobilizações pelas reformas.

"Esse é um dos momentos finais da bonança que a universidade passou. Agora, com o ajuste fiscal, será difícil", prevê.

O reitor também comentou o fato de a universidade, com recursos próprios, ter custeado 118 bolsas de iniciação científica, depois do corte de 20% nas verbas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

"Foi uma notícia ruim o anúncio desses cortes. Estamos assumindo as bolsas porque já estavam atribuídas aos estudantes", relatou. "Mas estamos apreensivos quanto à redução do orçamento para o ano que vem e estamos brigando para reverter os cortes", finalizou o reitor da instituição.

Atenção

Sobre a tentativa de estupro de uma estudante nas dependência da Ufba, na última terça-feira, Salles informou que a segurança "sempre é motivo de atenção".

"Estamos prestando toda a assistência. Ela irá depor na ouvidoria. A violência foi impedida justamente por nossos seguranças", disse.

