"A cidade se transforma", diz ACM Neto sobre decoração de Natal

Com a chegada do fim do ano, a capital baiana já começou a se mobilizar para receber a tão aguardada decoração de Natal. Ao som de corais formados por entidades sociais, nesta segunda-feira, 18, o prefeito ACM Neto entregou ao público toda a iluminação natalina, na Praça 2 de julho, Largo do Campo Grande. Além de gestor, o vice-prefeito, Bruno Reis e outras autoridades políticas participaram do evento.

"A cidade se transforma. Não somente o Campo Grande, mas os principais pontos, os diversos bairros. Essa coisa maravilhosa que conseguimos organizar para o povo inteiro, em homenagem às famílias de Salvador e das pessoas que vem nos visitar todos os anos", garantiu o prefeito.

Em todos os cantos da praça, luzes coloridas. Logo na entrada, uma grande catedral iluminada que toca música faz o visitante se sentir em uma espécie de vila mágica. Conforme a pessoa anda, outros cenários natalinos continuam a dar o toque da festa no local. Difícil é saber para onde olhar.

Para o vice-prefeito Bruno Reis, além de abrilhantar a cidade, os altos investimentos na decoração servem também para atrair os turistas nessa reta final de ano.

"Estamos investindo muito nesse natal iluminado e consolidando Salvador, no Brasil, como uma cidade referência nos eventos natalinos. Esperamos com isso, deixar a capital mais bela, mais acolhedora para nós que moramos aqui, e para os visitantes que terão um motivo a mais para vir a partir de hoje até o dia 6 de janeiro", diz.

De cara nova

Rosa Malena fez questão de sair de São Caetano, bairro onde mora, para conferir a inauguração. Ao lado da mãe Celina, de 93 anos, ela diz que está ansiosa para ver a apresentação dos drones ao longo da programação. “Eu sempre me emociono com essa decoração natalina. No ano passado, eu chorei com a queima de fogos de artifício. Esse ano, estou na expectativa para ver os drones”, contou.

Os drones que Rosa tanto espera ver é uma das principais atrações da programação. De acordo com ACM Neto, Salvador será a primeira cidade no país a receber uma apresentação com mais de 300 exemplares do veículo aéreo em espaço público. Ao todo, quatro pontos devem receber o show: Farol da Barra, Cajazeiras, Subúrbio e Imbuí.

Comparado ao ano anterior, cuja intenção era trazer um cenário mais futurista, a nova decoração da Praça 2 de julho apresenta novidades como barracas voltadas ao comércio de alimentos e artesanatos, e espaços “instagramáveis” altamente interativos. Além dela, outras 20 praças iluminadas fazem a festa durante os dias da exposição. A expectativa é, segundo os gestores, superar os 600 mil visitantes do ano passado.

Segundo o secretário da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), Felipe Lucas,o investimento na iluminação foi bastante alto e administração “não poupou esforços” para apresentar um bom resultado.

"Foi um momento de construção, onde a gente contou com 'várias mãos'. Foi um trabalho que a gente vem fazendo há alguns meses, não foi poupado esforços. A prefeitura está investindo em toda a cidade, mais de R$ 6 milhões nessa iluminação", afirmou.

Na fila para entrar em um dos espaços instagramáveis com a família, Naiara dos Santos aprovou a nova decoração da praça. “Ano passado foi bonito, mas esse ano superou. É muito bom ter essas iniciativas para as famílias, sempre que tem programação pública assim para as crianças, a gente aproveita”, diz.

“Santa Dulce foi o nosso maior presente de Natal”

Em meio a figuras natalinas já conhecidas como o papai noel, a árvore de natal e o globo de neve, era impossível deixar de notar a presença de um ícone mais do que baiano. No Campo Grande, por onde se olhava, havia uma referência a Santa Dulce dos Pobres, seja através das luzes, ou da inclusão de barracas que comercializam produtos das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

Além de reforçar a programação natalina pública como destino familiar acessível, o Diretor de Serviços de Iluminação Pública, Antônio Júnior Magalhães comemorou uma coincidência envolvendo a religiosa baiana. “Há exatos 20 anos atrás, estávamos inaugurando a primeira praça em homenagem a Irmã Dulce. É claro que na decoração desta praça, ela também não poderia faltar. Santa Dulce representa os valores de natal, do amor e da solidariedade”, citou.

Para além da praça, a Santa também poderá ser vista nas peças luminosas que decoram a outra novidade da decoração deste ano, o chamado “Roteiro da Fé”. A atração, é segundo Bruno Reis, mais uma forma de consolidar a capital baiana como destino do turismo religioso.

"A partir da canonização de Irmã Dulce, Salvador ganhou uma projeção mundial. Milhares de peregrinos e devotos vêm para conhecer as suas obras sociais e renovar a sua fé. Por isso, a prefeitura está fazendo um conjunto de investimentos. A partir disso, ampliamos o Caminho da Fé em um total de 6 km para quem quiser percorrer e ver a beleza de Salvador passando por nossos centros históricos", explica.

"Para nós, é um momento ímpar. Ter a primeira Santa brasileira foi o maior presente de Natal que recebemos nos últimos tempos”, completou Felipe Lucas.

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

"A cidade se transforma", diz ACM Neto sobre decoração de Natal | Foto: Divulgação/ATarde

