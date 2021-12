96% das crianças aptas para adoção na Bahia têm mais de cinco anos

A Bahia conta, atualmente, com 110 crianças disponíveis para adoção, segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Deste total, 96% delas têm 5 anos ou mais.

Esta faixa de idade, no entanto, está longe de ser a opção mais recorrente entre os futuros adotantes. No estado, apenas 20% dos 1.049 pretendentes estão interessados em acolher crianças acima de 5 anos.

Tal cenário é considerado preocupante pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Por causa disso, o órgão promove, hoje, o TJ-BA Kids, iniciativa que vai proporcionar o encontro entre crianças a partir de 5 anos que vivem em casas de acolhimento e candidatos habilitados a adoção.

O evento vai acontecer na sede da Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Unicorp), no bairro do Monte Serrat (Cidade Baixa), a partir das 9h. A ação, coordenada pelo desembargador Emílio Salomão Resedá, tem como tema, este ano, "Não se esqueça de mim".

A intenção, de acordo com o desembargador, é apresentar as crianças para possíveis adotantes. "Trata-se de uma procura ativa. Vamos mostrar estas crianças para pessoas que estão interessadas em adotar mas que, muitas vezes, por desconhecimento, acabam focando em um só perfil de criança – as mais novas, na maioria das vezes", explicou.

A atividade, segundo Resedá, pode promover encontros que resultem em uma adoção, de fato. "Temos notícias de resultados positivos que se deram após esses eventos. Precisamos mostrar essas crianças à sociedade e não deixá-las à margem, nos abrigos, escondidas", disse.

A exposição dessas crianças, ainda de acordo com o desembargador, visa, sobretudo, fazer com que elas passem menos tempo abrigadas. "Muitas crianças passam a vida inteira em uma instituição de acolhimento e, aos 18 anos, enfrentam um grande drama: como vou enfrentar o mundo sem nenhuma referência familiar? Queremos reduzir esse tempo para que eles consigam ser incorporados às famílias o quanto antes", disse.

Experiência

Foi em um desses encontros que o casal Patrícia Lustosa, 41, e o músico Fábio Garboggini, 43, conheceram as filhas, há um ano. Os dois já haviam demonstrado interesse em adotar crianças mais velhas quando foram informados sobre as irmãs *Joana, 14, *Vanessa, 12, e *Carla, 11, que viviam, desde muito pequenas, em uma instituição de abrigamento da capital.

"Nem sempre adoção é romântica como um amor à primeira vista. A gente precisa se aproximar das crianças, conhecê-las e não apenas deixá-las nos conquistar, mas também conquistá-las. No início, ficamos inseguros. Será que vamos conseguir dar conta de três meninas?", questionou Patrícia, que é professora universitária.

Assim que decidiu entrar com o processo de adoção das irmãs, o casal foi informado de que outra família já havia demonstrado interesse pela mais velha delas, de 14 anos. "Resolvemos, então, seguir adiante e deu tudo certo. Hoje, as duas mantêm contato com a irmã mais velha", contou.

Há um ano, as duas irmãs ganharam uma nova família. Este período, segundo Patrícia, foi de descobertas e desafios. "A história de vida delas antes de ter uma família não será apagada. Agora estamos construindo uma nova história e, para isso, vamos pouco a pouco ressignificando valores. É gratificante vê-las felizes, sentir que estamos construindo algo juntos", disse.

*Nomes fictícios

