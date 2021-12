8ª Parada Gay da Cidade Baixa acontece nesse domingo

A 8ª edição da Parada Gay da Cidade Baixa, com o tema "Somos Todo Iguais", acontece no próximo domingo, 27. A concentração será no Largo de Roma, na avenida Tiradentes, a partir das 13h. O percurso inclui a Avenida Caminho de Areia, Largo do Papagaio e Avenida Porto dos Mastros.

O término na linha da Ribeira está previsto para as 20h, com o cortejo do trio elétrico. Os Djs Marcio Bastos, Guerreiro e Jefferson vão se revezar durante o caminho.

Serão feitas homenagem à atriz global Tânia Toko, escolhida como madrinha, e ao ator transformista Lázaro Dumont, que leva o título de rainha da festa. A homenagem política vai para a professora Ivete Sacramento, Secretária Municipal da Reparação.

adblock ativo