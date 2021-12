6TH Brazil Africa Fórum reúne líderes mundiais em Salvador

O empoderamento juvenil será o destaque do 6th Brazil Africa Forum, que será realizado nos dias 22 e 23 de novembro, no Hotel Deville. A ação vai ter diversas lideranças mundiais e o evento inclui a palestra ‘O jovem como agente de transformação na busca do desenvolvimento territorial sustentável’.

O evento tem a estimativa de reunir 300 representantes de governos, empresas, universidades e potenciais investidores para trocar experiências e gerar boas oportunidades para jovens no Brasil e em países africanos.

O projeto dará enfase sobre a promoção de um ensino de qualidade no Baixo Sul da Bahia, área de grandes vulnerabilidades e desafios, voltada à valorização do potencial da agricultura familiar e do jovem como protagonista e empreendedor.

Acesse aqui para mais informações e inscrições.

