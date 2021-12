31 imóveis são demolidos em uma semana

Vinte e nove construções foram demolidas na região do Centro Histórico durante esta semana. Neste sábado, 23, serão derrubadas mais duas - uma residência e um estabelecimento comercial - na ladeira da Conceição.



Na sexta-feira, 22, três casarões antigos e seis 'cascas' (estruturas externas que restaram de imóveis) foram demolidos por funcionários da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) na ladeira da Montanha.



A proposta é urbanizar e fazer um trabalho de contenção de encosta na área, afirmou o prefeito ACM Neto (DEM), ao acompanhar parte da ação da Sucom nesta sexta.



"Já tínhamos planejado intervenções na ladeira da Montanha. Mas, a partir do último acidente [na quarta-feira], optamos por ampliá-las", disse o prefeito.



Ainda de acordo com ele, o local será recomposto com muretas. O objetivo é, também, alongar a vista da área para a praça Cairu e a Baía de Todos-os-Santos.



"A ordem é que todos os imóveis que apresentem risco sejam demolidos e que os escombros e entulhos sejam removidos o mais rápido possível", reiterou ACM Neto.



Das outras 20 construções (entre casarões antigos, casas, 'cascas' e barracos) derrubadas até o momento, cinco ficavam na ladeira da Preguiça; uma na rua do Taboão; e 14 ao lado do Elevador Lacerda - onde Claudenice Gonçalves, 51 anos, morreu soterrada em ruínas após um deslizamento de terra na ladeira da Montanha quarta-feira, dia 20.



"A ação de demolição desses 14 barracos foi simultânea à desocupação da área. Ao todo, foram cerca de 15 famílias retiradas desta zona de risco", explicou o engenheiro Celso Jorge Carvalho, responsável pelas operações na região.



Questionamentos



Em busca de respostas, Alan Gonçalves, 24, filho de Claudenice, foi até a ladeira da Montanha para conversar com o engenheiro Celso Jorge. Sem esperar, encontrou o prefeito ACM Neto, a quem questionou sobre a situação da família dele.



"Eu liguei muitas vezes para a Codesal [Defesa Civil de Salvador] e me disseram que havia situações mais graves que a minha. Só depois do desastre nos atenderam. E agora, como ficaremos eu, minha irmã e avó?", perguntou Alan.



O prefeito lamentou a perda do jovem e prometeu aluguel social e auxílio-emergência, no valor de três salários mínimos - cerca de R$ 2.300 -, para a irmã de Alan. A casa dele não foi atingida.



"Avisamos sobre os riscos nos meios de comunicação e pedimos para que fossem à sede da Codesal e solicitassem o auxílio-moradia. Era o que vocês deviam ter feito. Infelizmente, não temos como voltar atrás. Por isso, vou garantir todo o apoio para vocês", assegurou Neto.



A família de Iraildes de Menezes, 55, também aproveitou para pedir vistoria no imóvel em que mora, próximo do local do acidente da última quarta-feira. "A água da chuva atinge a casa com força e leva entulhos. Esperamos ser atendidos. Corremos risco", avisou.

