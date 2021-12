2 de Julho: transporte em Salvador terá esquema especial

Celebrado na próxima terça-feira, 2, o tradicional cortejo do 2 de Julho, festa símbolo da independência do Brasil na Bahia, contará com um esquema especial de transporte durante as comemorações em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), as linhas que operam no centro da cidade serão reforçadas. Alguns ônibus irão circular com frota máxima a partir deste sábado, 29, das 10h às 20h.

Além disso, nove veículos da frota reguladora ficarão disponíveis para a fiscalização na Estação da Lapa, das 16h às 23h. Já as linhas que operam nas estações Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte circularão em equema especial até as 18h.

Os ônibus que acessam a Baixa dos Sapateiros deverão fazer o retorno no Terminal da Barroquinha, a partir das 13h. Além disso, o itinerário de alguns ônibus será alterado devido à interdição de veículos a partir da 0h da segunda, 2, no trecho que compreende o Largo da Lapinha até o Campo Grande, passando pela avenida Sete de Setembro.

