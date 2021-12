2 de Julho: programação cultural segue até o final do mês

As comemorações ao 194ª ano da Independência da Bahia, no domingo, 2, contarão com uma programação especial em Salvador, que segue até o final de julho.

No domingo, a Fundação Gregório de Matos (FGM) vai decorar o percurso, onde o cortejo vai passar, com textos informativos sobre a batalha do 2 de julho. Os informes estarão espalhados no trecho entre o bairro da Lapinha e a praça do Campo Grande.

A ação, que é organizada pela Fundação Gregório de Matos (FGM), faz parte do tema “Salvador – Marco da Independência”. Além dos escritos, a FGM vai promover duas homenagens à historiadora Consuelo Pondé. Falecida há três anos, a intelectual foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia (IHGB) durante cinco mandatos.

“A primeira lembrança será realizada neste sábado, na Igreja de São Francisco no Terreiro de Jesus, durante a missa Te Deum. Já na passagem do cortejo, haverá uma outra homenagem à Consuelo em frente ao prédio do Instituto”, disse o gerente da FGM, Felipe Dias.

Ele também lembra do tradicional encontro de Filarmônica, que acontece domingo, no Campo Grande e contará com a participação do maestro Fred Dantas.

Continuando as comemorações da Independência da Bahia, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), promoverá uma programação durante o mês de julho. Exposições, palestras, aulas itinerantes, mesas redondas, além da participação das filarmônicas e manifestações culturais no desfile cívico, estão entre as ações promovidas na capital e no interior do estado.

No tradicional cortejo em homenagem à Independência da Bahia, que acontece no domingo, a Funceb promove a participação de 10 bandas filarmônicas e três manifestações culturais, da capital e de várias cidades do interior do estado.

Debates

Entre os dias 3 e 6 de julho, o Centro de Memória da Bahia vai promover mesas de conversa com o tema Guerra e Identidade - A Independência do Brasil na Bahia, que acontecem na Biblioteca Central da Bahia.

Além dos debates, o Centro de Memória da Bahia também vai promover uma rota histórica em Salvador, na próxima quarta-feira, e no dia seguinte, na Ilha de Itaparica.

O passeio, que será guiado pelo historiador Marcelo Siquara, vai contar com vans para transportar os alunos em direção à Pirajá, Lapinha e ao Terreiro de Jesus. Na volta, passará pela Praça Municipal, Convento da Lapa, Praça da Piedade e Campo Grande, até retornar à Biblioteca.

“A intenção da aula de campo é fazer com que as pessoas saiam do lugar comum e interpretem os espaços de acordo com o contexto histórico”, explica o professor.

Durante a noite, às 18h, acontece a apresentação do grupo Barquinha de Bom Jesus dos Pobres, comemorando a volta da Cabocla, que celebra a volta dos carros emblemáticos do Caboclo e da Cabocla para a Lapinha.

