2 de Julho: poucos moradores aderem ao concurso de fachadas

Mesmo com premiação em dinheiro, poucos moradores decidiram decorar a fachada de suas casas, localizadas no trajeto por onde passa o desfile cívico do 2 de Julho. É o segundo ano consecutivo que o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), em parceria com a Fundação Gregório de Mattos e prefeitura de Salvador, realiza o concurso depois de uma pausa entre 2010 e 2012.



Imóveis residenciais e comerciais, situados nas ruas do trecho entre a Lapinha e o Terreiro de Jesus, concorrem ao 1º, 2º e 3º lugares (R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil respectivamente) e menção honrosa para outras duas fachadas. No entanto, a equipe de A TARDE só encontrou cinco residências decoradas.



Dentre elas, a casa número 170, na Ladeira da Soledade, de Marise Menezes de Oliveira, técnica de enfermagem. O imóvel estava pintado com as cores da bandeira do Brasil, enfeitado com plantas nativas. Seus sobrinhos, Caíque Freitas, 14 anos e Priscila Santos, 19, representavam o caboclo e a cabocla.



Marise disse que, além de moradia, sua casa também abriga idosos, e o dinheiro da premiação, caso seja escolhida, vai usar em benefício dos velhinhos. A diretora geral do Ipac, Elisabete Gándara, diz que, desde 2006, o cortejo se tornou oficialmente Patrimônio Cultural Imaterial "por motivos sócio-antropológicos, históricos e simbólicos".



Os critérios para a escolha da fachada são: temática cívica, preservação do patrimônio, criatividade, originalidade, preocupação com meio ambiente. A comissão julgadora é formada por artistas plásticos, arquitetos, jornalistas e técnicos do Ipac. O resultado sai dia 21 de julho.

