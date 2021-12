2 de Julho: Marcha das Vadias recebe apoio durante cortejo

Cerca de 100 pessoas participaram da chamada "Marcha das Vadias" durante o desfile cívico do 2 de Julho, com apoio do público por onde passavam. Questões como a defesa das mulheres negras, dos transgêneros, do combate à homofobia e lesbofobia e o assédio e turismo sexual foram os temas abordados pela marcha, formada por uma maioria de mulheres.



Com roupas curtas, sutiãs a mostra - às vezes seios à mostra -, maquiagem exagerada e cartazes com frases como: "As ricas abortam, as pobres morrem", " Vadias ao vivo e sem censura", "Eu defino meu corpo, meu gênero, minhas roupas. Você me respeita", o grupo saiu do Largo da Soledade, às 10h30, em direção ao Terreiro de Jesus.



Segundo a organizadora do movimento, Sandra Muñoz, a marcha -, que surgiu a partir de um protesto realizado no dia 3 de abril de 2011, em Toronto, no Canadá -, tem ganhado força com o passar dos anos porque as pessoas têm compreendido o sentido da manifestação.



"A cada ano vejo rostos diferentes e isso é muito bom. Antigamente as pessoas não entendiam. A gente é vadia porque a gente é livre. Ser chamada de vadia é uma condição machista", afirma ela.



A aposentada Judite Ramos Lisboa, 68 anos, juntou-se ao cortejo aos gritos de 'se cuida seu machista, a América latina vai ser toda feminista'.



Algumas manifestantes caminharam com os seios à mostra, dentre elas, a adolescente Maria Clara Perez, 17 anos, que revelou ser vítima de preconceito dentro da família. Quando perguntada sobre sua opção sexual, respondeu: "Não tenho opção sexual, nasci lésbica", afirma a jovem.





adblock ativo