2 de Julho: caramanchão recebe os últimos retoques

Data magna da Bahia, 2 de Julho é um momento de celebrar a libertação do povo brasileiro das forças coloniais e reverenciar os heróis da tardia independência do estado. Para receber as festividades, Salvador está em processo de vistorias e retoques finais na decoração, que será concluída ainda nesta segunda-feira, 1º, das ruas e do tradicional caramanchão.

No Largo do Campo Grande, um palco foi montado para receber o costumeiro Encontro de Filarmônicas, regido pelo maestro Fred Dantas, que acontece terça e quarta, logo após o cortejo. Onde também está pronta a casa do caboclo, que agora apenas aguarda a chegada do caramanchão.

Ainda no Campo Grande, painéis informativos foram posicionados ao redor do imponente Monumento ao Dois de Julho, também conhecido como Monumento ao Caboclo, para explicar, brevemente, a sua história e a independência da Bahia. Em obra de restauração, parte do monumento está cercado por um tapume, que ganhou panos verdes e amarelos para a festa.

Junto às bandeirolas ainda remanescentes dos festejos de São João e algumas palhas de coqueiro, outros painéis estão distribuídos pelas ruas do Campo Grande e da Lapinha, anunciando o festejo. Com um fundo com as cores da bandeira da Bahia, uma imagem do caboclo serve de estampa para a frase "2 de Julho, patrimônio do povo".

É na Lapinha, dentro do Pavilhão 2 de Julho, que está o caramanchão. Nas mãos do artista plástico João Marcelo Ribeiro, o caboclo e a cabocla estavam recebendo os retoques finais em suas vestimentas azuis e brancas na tarde de ontem. "Este ano, estão vestindo as cores da bandeira de Salvador para sair da mesmice do verde e amarelo", revela João.

O artista finaliza a ornamentação do carro hoje, fazendo ajustes e acrescentando pequenos detalhes como uma lança, um escudo e uma bandeira da Bahia. A decoração do resto da cidade também tem sua data final hoje, com a adição de mais palhas de coqueiro, por exemplo.

No trânsito

Quem vai ou não curtir a festa do 2 de julho, deve ainda se atentar ao esquema especial do trânsito da cidade. Segundo a Secom municipal, as mudanças envolvem a proibição de estacionamento e circulação de veículos, a partir de 0h de amanhã, no Largo da Lapinha, Largo da Soledade, Rua Emídio dos Santos, Ladeira do Boqueirão, Rua Direta de Santo Antônio, Largo da Cruz do Pascoal, Largo do Terreiro de Jesus, Praça da Sé e a Praça Municipal.

A partir das 13h do mesmo dia, estará proibida a circulação de veículos na Praça Municipal, Rua Chile, Praça Castro Alves, Avenida Sete de Setembro e no Largo do Campo Grande. Haverá um desvio do tráfego de veículos da Rua Lima e Silva para a Rua Pero Vaz, no bairro da Liberdade, a partir das 5h. Já às 14h, haverá a interdição para passagem do fogo simbólico, começando na Praça General Labatut, em Pirajá, e avançando gradualmente até o Campo Grande.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

