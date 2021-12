2 de Julho: Caboclos chegam à Praça Municipal após cortejo

Os caboclos do 2 de Julho chegaram à Praça Municipal por volta de 11h desta quarta-feira, 2, após o Cortejo Cívico iniciado no Largo da Lapinha.

A programação prossegue no período da tarde, a partir das 13h30, com a cerimônia cívica no 2º Distrito Naval, a homenagem da Câmara aos Heróis da Independência e a continuação do cortejo com destino ao Campo Grande.

Após a cerimônia, acontece também no Campo Grande, às 18h, o XXI Encontro de Filarmônicas, organizado pelo maestro Fred Dantas.

