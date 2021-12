14ª Parada Gay encerra semana de eventos em Salvador

A 14ª edição da Parada Gay vai finalizar a IV Semana da Diversidade, no próximo domingo, 13. As atrações do evento foram divulgadas nesta terça-feira, 8, pelo presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB), Marcelo Cerqueira, no Serviço de Atendimento ao Turista, no Terreiro de Jesus.

Entre as atrações, os trios Light, com Léo Kret do Brasil; Tornado, com o grupo Saiddy Bamba; Porradão, com Quimbanda Dudu e GGB. No total, serão dez trios, a partir das 15h30, além de apresentações eletrônicas.

Segundo a assessoria do GGB, a novidade do ano é o trio Bessa, com a presença do Grupo de Mães pela Diversidade. Genitoras de gays, lésbicas e transexuais de São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro levantarão a bandeira do respeito a esses indivíduos.

A parada também contará com o Palco Campo Grande, com apresentação de artistas como Will Carvalho, Dão e a Caravana Black, Mr. Armeng, Claudia Costa, Aloízio Menezes e Mr. Galiza. "O conceito gay é aberto a todos que respeitem e entendam nossas escolhas e gostos", afirmou Marcelo Cerqueira.

Direitos

Ao longo da semana, haverá eventos que debaterão assuntos relacionados aos direitos dos homossexuais. "Não queremos nada além do que não esteja na lei: proteção, respeito, direito, cuidado e amor. Que o estado garanta nossa segurança pública, que a escola nos acolha e que a política nos eleja", frisou Cerqueira.

Entre os temas: masculinidades trans; família 'fora do armário'; diversidade e saúde; e feminilidades políticas de mulheres trans. A programação completa pode ser vista no portal www.agendacultural.ba.gov.br.

adblock ativo