11ª edição do maior festival de encontro estudantil acontece em Salvador

Pela primeira vez, as três entidades estudantis nacionais - União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG) se juntam entre os dias 6 e 10 de fevereiro para realizar a 11ª edição da Bienal da União Nacional de Estudantes (UNE), dando origem ao maior encontro estudantil da América Latina.

O evento acontece na Universidade Federal da Bahia (UFBA), Campus Ondina e serão esperados mais de 10 mil estudantes vindos de todas as regiões do país.

O homenageado da 11ª edição do evento será o cantor Gilberto Gil e sua obra como artista, diplomata, ambientalista, político e músico. Além de mostras culturais, shows e seminários, a programação do evento irá contar com encontros da base do movimento estudantil que trarão debates conjunturais, educacionais e de organização do movimento estudantil.

Os estudantes matriculados interessados em participar devem se inscrever até o dia 17 de janeiro no site do evento para a mostra de trabalhos que se dividem em sete áreas: artes cênicas, literatura, música, artes visuais, audiovisual, ciência e tecnologia e projetos de extensão.

adblock ativo