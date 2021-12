107 anos: conheça a história dos leitores mais antigos do A TARDE

O hábito de ler o Jornal A TARDE começou ainda na adolescência na vida de seu Juracy Fernandes Ribeiro. Aos 15 anos, ele caminhava todas as tardes para comprar o jornal na banca ou no jornaleiro, como eram chamados os vendedores do impresso na época. Atualmente, aos 88 anos, o bancário aposentado permanece lendo diariamente o jornal.

Se, para muitos jovens, as tardes eram para brincar e tomar banho de mar, para seu Juracy, que é natural de Salvador, a leitura era sua diversão. Ele viu no impresso uma forma de conhecer o mundo, de se informar sobre os acontecimentos da cidade e de adquirir conhecimento.

“Com 15 anos, todo dia, o Jornal circulava de tarde. Então, todas as tardes, a partir das 15h, os jornais já se encontravam nas bancas. Eu saia de casa, ia à banca mais próxima e comprava o jornal. Comprava no jornaleiro ou na rua e voltava para casa. Lia as matérias que me interessavam. Muito jovem, me interessei pela imprensa, que é o Quarto Poder”, explica.

O periódico, além de informar sobre os acontecimentos da cidade, também levou conhecimento nas mais diversas áreas. Quando estudante, ele viu nas notícias uma maneira de contribuir com sua formação educacional e aprender mais sobre os conteúdos estudados na escola.

Seu Juracy ressalta que “o Jornal auxiliava muito”. Nesta fase, era com o periódico que aprimorava suas redações: “Como ginasiano, cansava de fazer dissertações, naquela época, baseadas em fatos noticiados pelo Jornal A TARDE. Aliás, existia o exame de admissão, que a gente fazia quando tinha 10 anos, mais ou menos. Depois, tinha o científico e o vestibular para quem fosse fazer Direito. O Jornal ajudava a fazer redação, me socorria muito. Havia várias matérias de educação”.

“O A TARDE é bem imparcial em relação a outros tipos de imprensa que tem em todo país" “O A TARDE é bem imparcial em relação a outros tipos de imprensa que tem em todo país"

O A TARDE, durante os seus 107 anos de história, marcou a vida de muitas outras pessoas, que, assim como seu Juracy, conheceram o periódico na infância ou adolescência, e que se tornaram assinantes do Jornal. Um hábito que adquiriram ao ver os pais, tios e pessoas próximas lendo o impresso e que foi passado de geração em geração.

As primeiras lembranças do periódico para o baiano de Ituaçu, José Fernando Lima Barreto, de 80 anos, que é assinante há mais de 40 anos, foram de quando ele chegou a Salvador, no ano de 1955, para estudar o científico. Desde aquela época, se acostumou a ler as notícias.

“Minhas tias liam o jornal, por isso comecei a ter o costume de ler diariamente. Depois, entrei no serviço público e mantive o hábito de ter a assinatura. Mesmo quando viajo, eu não jogo fora o jornal antes de ler. Não para ver as notícias antigas, mas para ler os artigos, que eu me acostumei a ler. Quando viajo acompanho as notícias do jornal pela internet”, afirma, seu Fernando, que é aposentado e atua como Diretor da Associação Baiana dos Auditores Fiscais.

Este mesmo interesse foi despertado ainda na infância da advogada soteropolitana, Zenaide dos Anjos Silva, de 72 anos, que tem mais de 30 anos como assinante. Ela cresceu vendo a família ler o impresso. “Desde criança, meus pais e avós já liam”, explicou.

As histórias dos três leitores revelam o quanto um veículo que preza por levar um conteúdo de qualidade, autônomo, imparcial e verdadeiro, contribui na formação da sociedade e recebe em troca o respeito e a fidelidade de seus leitores.

Seu Fernando é assinante há mais de 40 anos

“O A TARDE é bem imparcial em relação a outros tipos de imprensa que tem em todo país. Isto é importante, porque não queremos ter informações só pendentes, tendenciosas e ideológicas. Queremos ter informações genéricas e que cada um tire a sua conclusão. Costumo dizer que leio os dois lados para tirar minhas conclusões. Nunca vi o Jornal sendo parcial”, reconhece Seu Fernando.

Questionado sobre o que o faz permanecer assinante depois de tantos anos, o auditor aposentado reitera que é a imparcialidade é um dos motivos: “A linha do Jornal, a maneira deles apresentarem. Gosto dessa linha imparcial”, ressalta.

Os três leitores destacam que a cobertura de fatos marcantes da história do Brasil e da Bahia, também são vistas como um diferencial.

“O processo que gerou o impeachment de Collor, a criação do plano Real e da Operação Lava Jato” são três pontos atribuídos pela advogada como fatos marcantes já lidos.

Já Seu Juracy cita o chamado “Milagre de Santo Antônio” como algo que leu e nunca esqueceu.

“Um caminhão carregado de material de construção descia a ladeira da Barra e perdeu os freios. O motorista conseguiu jogar para a escadaria da Igreja de Santo Antônio. Bateu em baixo e saiu voando, chegou na porta da entrada da igreja como se não tivesse acontecido nada. Eu tinha uns 19 anos, mas aquilo me marcou muito. Ficou conhecido como ‘Milagre de Santo Antônio’, eu li no Jornal”, explica o bancário aposentado.

Nesses 107 anos, o Jornal A TARDE mantém o compromisso de levar a informação para sociedade, se aperfeiçoar e aprimorar cada vez mais seu trabalho. Seu Juracy afirma que o Jornal “se destaca pela fidelidade” e “sempre foi um devedor fervoroso das coisas de interesse do estado da Bahia”.

Ao longo desses anos, para Seu Fernando, o impresso que se tornou um grupo de comunicação, permanece “um jornal atualizado, com informações atualizadas”, finaliza.

adblock ativo