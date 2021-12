1ª Feira do Livro Infantil acontece em Shopping de Salvador; confira grade de programação

Salvador será pela primeira vez palco de uma feira inteiramente dedicada aos livros e a criançada. A Feira do Livro Infantil será realizada no Piso 3 do Shopping da Bahia no dia 25 de outubro, das 12h às 22hs, e dias 26 e 27, das 9h às 22h com entrada gratuita.

Durante os três dias da Feira do Livro Infantil, os visitantes terão a oportunidade de interagir com diversos autores em atividades de sarau, oficinas, conversas com autor, conversas literárias, palestras, contação de histórias, intervenções artísticas e lançamentos de livros.

Além da programação, o público terá acesso a vinte e sete espaços oficiais com selos editoriais de todos os gêneros, em mais de trinta horas de atividades relacionadas ao universo literário.

