Salvador e RMS registram mais 6 homicídios nesta quinta

A Polícia Militar da Bahia decretou fim à greve na tarde desta quinta-feira, 17, mas até o início da tarde, ainda foram registradas ocorrências de homicídio em Salvador e Região Metropolitana, totalizando mais seis assassinatos.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), somente nesta quarta-feira, 16, foram registrados 33 homicídios e 7 tentativas na capital baiana e região.

Em Saramandaia, localidade de Pernambués, um homem foi assassinado no início da manhã por disparos de arma de fogo. A Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) informou que o crime ocorreu na rua Santa Bárbara, no pé da ladeira de Detran-BA. Ainda não há informações de autoria, nem motivação do crime.

No início da tarde desta quinta-feira, um segurança do supermercado Bompreço de Itinga também foi assassinado. A Stelecom informou que o crime ocorreu por volta das 13h30, quando um grupo tentou invadir o local para realizar saques.



O segurança foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Vila de Abrantes

Na localidade de Piruí, em Vila de Abrantes, José Wilson do Carmo Santos Souza, de 33 anos, foi assassinado por disparos de arma de fogo durante a madrugada.



O crime correu por volta de 1h em via pública. A autoria e motivação do crime ainda estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Areia Branca

Na rua Dois de Julho, na segunda travessa de Areia Branca, distrito de Lauro de Freitas, o corpo de um homem foi localizado por volta das 15h desta quinta-feira.

A Stelecom informou que ainda não há detalhes sobre o crime, nem a arma usada para o assassinato. O autor do crime não foi encontrado, assim como não se sabe a motivação do atentado até o momento.

Valéria

Um adolescente de 17 anos, identificado como Carlos Alberto Pinheiro da Conceição, foi morto a tiros na rua Jardim Silva, por volta das 6h30 desta quinta.

Segundo a central de polícia, o garoto foi atingido na cabeça por diversos disparos e não resistiu. O autor ainda não foi localizado.

A motivação e demais detalhes do crime estão sendo investigados pelo DHPP.



Sussuarana

Um corpo também foi encontrado na avenida Gal Costa, na altura de Sussuarana, na tarde desta quinta-feira. A vítima, que ainda não foi identificada, foi deixada próxima a um campo de futebol.

A Stelecom ainda recebeu denúncias de homicídios nas localidades de Alto do Coqueirinho e Boca da Mata, mas ainda não foram confirmados.

Feira de Santana

Em Feira de Santana (a 108 km de Salvador) a situação não foi diferente nestas 48h de greve da Polícia Militar. A cidade registrou pelo menos 42 mortes, sendo 38 homicídios e latrocínios e quatro autos de resistência.

O número refere-se ao período que vai das 8h da manhã de quarta-feira, 16, até as 13h desta quinta-feira,17.

