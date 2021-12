Oito homens são presos fazendo arrastão no Jardim de Alah

Oito homens foram presos quando realizavam um arrastão no Jardim de Alah no final da manhã desta quarta-feira, 16. Segundo informações da assessoria da Polícia Militar, foram recuperados celulares, relógios, dinheiro, correntes e documentos.



A Polícia Militar informou que o episódio ocorreu por volta das 11h50, quando policiais do Batalhão de Polícia de Choque realizavam patrulhamento e visualizaram um grupo assaltando na região.

Ao avistarem a polícia, os suspeitos correram e um deles se jogou no mar. Minutos depois também acabou capturado por um dos militares. Conforme a PM, uma arma branca usada pelo suspeito para ameaçar as vítimas foi deixada no mar.

A PM também informou por meio de nota que mantém seu expediente administrativo funcionando normalmente, com 85 viaturas no patrulhamento das ruas da capital baiana, além de 202 policiais, inclusive de forças especializadas.

