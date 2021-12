Bahiafarma dá autonomia ao país na produção de medicamentos

O Brasil ganha autonomia na produção e distribuição de alguns medicamentos com a reabertura, nesta quinta-feira, 26, da Bahiafarma, em Simões Filho. A unidade, reativada após 12 anos de inatividade, produzirá um milhão de comprimidos do remédio Cabergolina, que atualmente é importada da Itália e Argentina, e serve para pessoas com distúrbios hormonais, como os que interferem na produção do leite materno, por exemplo. A fábrica foi reinaugurada com a presença do governador Jaques Wagner, do ministro da Saúde Arthur Chioro e do secretário da Saúde do Estado, Washington Couto.

Para o ministro da Saúde Arthur Chioro, a redução nos custos do Ministério da Saúde, com a importação de medicamentos, se reflete diretamente também no orçamento para o pacientes que necessitam do remédio e não precisarão comprá-lo. "Esse primeiro medicamento significa uma economia, já no primeiro ano, da ordem de R$ 3,7 milhões, ou seja, mais de 10% do investimento para o ressurgimento da Bahiafarma".

A Cabergolina já começou a ser produzida e o primeiro lote será fornecido conforme solicitação do Ministério da Saúde, que receberá a medicação pela metade do preço de mercado. A distribuição será feita gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Outros medicamentos de interesse social também serão produzidos pela unidade, como o Sevelâmer, para insuficiência renal crônica; o Everolimo e o Micofenolato Sódio, imunossupressores para transplantados; Etanercepte e Adalimumabe, para artrite reumatóide; Trastuzumabe, utilizado no tratamento de câncer de mama; e a vacina alergênica, para imunoterapia para asma. "Esses produtos possuem alto valor agregado não só do ponto de vista do custo, mas da tecnologia, porque envolvem engenharia genética em parceria com a indústria privada", explicou a diretora da Bahiafarma, Julieta Palmeira.

Segundo Julieta, o próximo medicamento a ser produzido será o Sevelâmer, em julho. O restante dos que são sólidos orais, a partir do ano que vem. A partir de 2018, a unidade dará início à produção dos medicamentos biológicos, através das pesquisas mais avançadas que estão sendo desenvolvidas na Bahiafarma.

Recriação

A Bahiafarma foi desativada em 2002 e recriada em 2011 por meio do decreto do governador da Bahia. Ele afirmou que a retomada, após 12 anos, vai ampliar a oferta de remédios distribuídos pelo SUS. A entrega da fábrica contou com investimentos de R$ 27 milhões, sendo R$ 12 milhões do Governo do Estado. "Trata-se de um recomeço em outro patamar com esforço grande do Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal e com o laboratório privado que faz a transferência de tecnologia e já com planejamento de expansão nos próximos cinco anos, trazendo emprego, saúde e tecnologia", afirmou o governador.

A tecnologia do processo de produção será transferida pela indústria farmacêutica brasileira Cristália. "A fábrica reinsere a Bahia numa posição no roteiro de estados produtores em indústria pública de medicamentos e isso é estratégico para o Sistema Único de Saúde, que vem crescendo em absorção de tecnologia", disse o secretário da Saúde do Estado, Washington Couto.

