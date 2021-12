Bahia vai receber mutirão de combate ao câncer de pele

Seis cidades baianas vão fazer parte de um mutirão nacional de combate ao câncer de pele no dia 7 de novembro. Pessoas com alguma lesão de pele duvidosa ou do grupo de risco poderão realizar exame preventivo gratuito. As ações acontecerão em hospitais públicos credenciados, postos de saúde e em tendas montadas em áreas de grande circulação, das 8h às 13h.

Vão participar do Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele as cidades de: Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus e Jequié. O esquema de atendimento no estado foi feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia - Bahia. Os pacientes sairão com diagnóstico e, em caso de necessidade de cirurgia, receberão um guia com os os hospitais referências em dermatologia.

As pessoas classificadas como pacientes de risco do câncer de pele são aquelas com histórico de câncer de pele na família; indivíduos com pele muito clara ou albinos; cabelos ou olhos claros; que possuem pintas, que mudam ou não de cor, pelo corpo; possuem sardas na face e/ou ombros; já tiveram câncer da pele ou sofreram queimaduras pelo sol; tem feridas que não cicatrizam e idosos.

A expectativa é que os 3 mil dermatologistas voluntários atendam cerca de 30 mil pacientes em 121 postos distribuídos por 23 estados do Brasil. Na capital, a iniciativa acontece no CICAN (Centro Estadual de Oncologia) e no Hospital Aristides Maltez.

Câncer de pele

Há 16 anos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia elege o mês de novembro para realizar uma grande mobilização voltada à conscientização dos riscos do câncer de pele, o mais comum do país. Existem três tipos de câncer de pele: o Carcinoma basocelular (CBC), Carcinoma espinocelular (CEC) e o Melanoma.

O tipo não-melanoma é o mais frequente no Brasil e corresponde a 25% de todos os tumores malignos registrados no país, segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer). De acordo com o órgão, 2015 deve terminar com mais de 135 mil novos casos. Se for diagnosticada precocemente, a doença tem altos percentuais de cura.

