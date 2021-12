Bahia terá primeira Feira da Cachaça de Alambique durante a Fenagro

A Rota da Cachaça da Bahia vai reunir cerca de 100 produtores de diferentes regiões do Estado para participar da primeira edição da Feira da Cachaça de Alambique (FeCachaça), que acontecerá durante a Feira Internacional da Agropecuária (Fenagro), entre os dias 24 de novembro e 1º de dezembro, no Parque de Exposições da Bahia.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), estarão presentes no evento 18 marcas baianas de cachaça de alambique registradas, promovendo rodadas de negócios, ações de fomento do setor agropecuário, alambique produzindo cachaça "ao vivo", além de stands, painéis, palestras, cursos e degustação da bebida.

“Daremos aos pequenos produtores a possibilidade de conhecer uma outra realidade, com acesso à informação, tecnologia e equipamentos modernos de produção de cachaça e derivados. Contaremos com a presença dos dois principais fornecedores de equipamentos do Brasil: Alambiques Santa Efigênia e D&R, ambos de Minas Gerais. Realizaremos uma rodada de negócios para possibilitar que as marcas registradas alavanquem suas vendas e ampliem a comercialização, dentro e fora do Brasil”, explicou o professor Herbert Oliveira, da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e idealizador do Projeto da Feira e do Seminário da Cachaça.

