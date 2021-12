Bahia terá hospital para transplante de coração e pulmão

Os pacientes da Bahia que precisam de um transplante de coração vão poder realizar a cirurgia em Salvador e não mais em outro estado. O Hospital Ana Nery, foi credenciado pelo Ministério da Saúde para realizar o procedimento e aguarda uma nova autorização para realizar transplantes de pulmão. A medida foi publicada pelo Governo do Estado nesta sexta-feira, 26. A unidade de saúde já está em fase de estruturação e treinamento dos profissionais.

Para viabilizar mais procedimentos como este na Bahia, sem a necessidade de recorrer a outros estados, a Secretaria da Saúde (Sesab) pretende implantar um Banco de Multitecidos (pele, osso e válvulas cardíacas), que será financiado com recursos do Ministério da Saúde.

O Hospital Ana Nery também é o único hospital público do Estado que faz transplante renal (adulto e pediátrico). O número de procedimentos na unidade chega a 60 por ano. O hospital ainda realiza serviços de hemodiálise e diálise peritoneal.

O Hospital Edgard Santos (Hupes) iniciou em agosto outro procedimento inédito na Bahia, realizou o primeiro transplante de pele. Com mais de 80% do corpo atingido por queimaduras de 2º e 3º graus, um garoto de 11 anos recebeu o aloenxerto, que é o enxerto com pele oriunda de doação de órgãos e tecidos.

adblock ativo