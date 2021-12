Bahia terá esquema de reconhecimento facial para a Copa América

Em coletiva realizada nesta quarta-feira, 12, no Centro de Operações e Inteligência, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, ficou definido a utilização da tecnologia de Reconhecimento Facial nos jogos da Copa América realizados na Arena Fonte Nova. Com estreia marcada para este sábado, 14, o torneio terá um total de cinco partidas na capital baiana.

Durante o evento, diversas câmeras serão instaladas pela capital baiana para que seja realizado o reconhecimento. Entre as localidades que receberão o mecanismo de filmagem, estarão a parte interna e externa da Fonte Nova, nas estações de metrô, aeroporto, entre outros. Além das câmeras que permitem a identificação de pessoas procuradas, mais 190 aparelhos vão auxiliar o monitoramento no perímetro do evento.

Um carro do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC-M) estará estacionado na frente da Arena, onde receberá as imagens capturadas do entorno e de dentro do estádio. O secretário da SSP, Maurício Teles Barbosa, revelou que o veículo também recebe informações do sistema de Reconhecimento Facial, facilitando a comunicação das equipes. Ele disse que o objetivo é tornar a Bahia referência em segurança de grandes eventos esportivos, como aconteceu nas copas do Mundo e das Confederações, e nas Olimpíadas.

adblock ativo