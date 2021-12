Bahia terá complexo híbrido de energia eólica e solar

Com investimento de R$ 130 milhões a Bahia terá o primeiro complexo híbrido de geração de energia do País. O empreendimento será construído na cidade de Caetité, no sudoeste baiano, e contará com captação eólica com capacidade de 21,6 megawatts (MW) e solar com 4,8 MW.

O complexo será construído pela Renova Energia, que já recebeu a primeira parcela de R$ 6 milhões do financiamento de R$ 108 milhões firmado com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para iniciar a construção da usina, que está prevista para entrar em operação em 2016.

A usina prevê a instalação de cerca de 20 mil placas fotovoltaicas, que serão ligadas a quatro inversores e, em seguida, a uma subestação. A estação também receberá a energia que será produzida pelos parques eólicos.

De acordo com a Renova Energia o objetivo é encontrar uma forma economicamente viável de explorar a energia solar no Brasil. As duas fontes são complementares, a produção de energia eólica é maior no período noturno, quando a geração de energia solar é praticamente nula. A combinação das duas fontes garante o fornecimento contínuo de energia do projeto e reduz o custo da fonte solar, que separadamente ainda é elevado.

adblock ativo