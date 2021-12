Bahia terá 21 centros de esporte até o próximo ano

Quando se fala em atividades esportivas, muitos pensam apenas no ponto de vista físico, de exercício do corpo. No entanto, a prática de esportes é também uma ferramenta social, a partir do momento em que proporciona oportunidades para crianças e adolescentes, principalmente os que estão em vulnerabilidade.

É com este objetivo que o governo federal irá construir 285 Centros de Iniciação ao Esporte (CIEs) em áreas de vulnerabilidade social em todo o país. Na Bahia, até o próximo ano, a perspectiva é que 21 equipamentos estejam prontos para ser utilizados.

Em todo o estado, 20 municípios serão beneficiados, entre eles Salvador, que terá dois equipamentos - em Itapuã e Pau da Lima. A estimativa é que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre deste ano. As intervenções têm previsão de término de 180 dias.

Segundo informações do Ministério do Esporte, os projetos dos municípios de Alagoinhas, Jacobina, Eunápolis, Jequié, Itabuna, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista, Serrinha, Porto Seguro, Guanambi, Feira de Santana e Teixeira de Freitas estão em fase de licitação das obras.

Já os projetos de Salvador, Ilhéus, Paulo Afonso, Valença, Juazeiro, Camaçari, Barreiras e Simões Filho estão na fase de entrega e de análise de documentos pela Caixa Econômica Federal, que vai financiar os centros.

Os centros possuem três modelos, com áreas diferentes (veja as especificações nas imagens da galeria).

Capital

Em Salvador, o gestor da Diretoria Geral de Esporte e Lazer (DGEL), Téo Senna, acredita que no início do próximo ano os equipamentos já estejam em funcionamento.

Hoje, cerca de duas mil crianças e adolescentes são atendidos por projetos de esportes da diretoria, entre eles tênis, ginástica rítmica e caratê. Além destes jovens, Senna ressalta que os ginásios poderão ser utilizados pelas comunidades locais.

"São feitos para comunidades carentes, que vão ter à disposição um equipamento de ponta. As crianças e adolescentes poderão ter acesso a diversas modalidades esportivas, como basquete, futsal e ginástica", afirma.

Na capital baiana, os centros têm custo de cerca de R$ 3,1 milhões cada. Para Senna, eles também serão responsáveis por estimular a formação de atletas.

"Estes jovens estarão fazendo uma atividade, não ficarão na rua. É possível que muitos deles se tornem atletas, abrindo um leque de oportunidades na vida".



