Bahia tem redução no número de assassinatos no mês de junho, diz SSP

O mês de junho na Bahia registrou o menor número de assassinatos em comparação aos meses anteriores de 2020, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

De acordo com a pasta, foram contabilizados 335 mortes no sexto mês do ano. O índice é 18% menor que maio, que teve 411 casos registrados, o que representa 76 casos a menos.

Ainda segundo a SSP, a Região Metropolitana de Salvador teve decréscimo de 36%, enquanto que as cidades do interior registraram queda de 25%. Na capital baiana, a redução apontada pela secretaria é de 13%.

adblock ativo