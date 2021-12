Bahia tem redução de 8,9% em crimes letais, diz governo

A Bahia apresentou uma redução de 8,9% nos chamados Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) - que incluem homicídio, latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão corporal seguida de morte -, no acumulado de janeiro a outubro de 2013 em comparação com o mesmo período de 2012, segundo informou, nesta terça-feira, 26, o governo do estado.

Conforme os dados, na capital baiana, houve redução de 12%. A Região Metropolitana apresentou menos 17,5%, enquanto o interior do estado reduziu 5%.

Os números foram apresentados na segunda, 25, durante a reunião semestral de avaliação operacional da Polícia Militar, que reúne todos os comandantes operacionais do estado. O Comitê Executivo do Programa Pacto pela Vida também participou do encontro.

Ao final da reunião foi realizada a cerimônia de transmissão e assunção de cargo de unidades estratégicas da Polícia Militar. O coronel Jorge Nascimento assumiu o Comando de Policiamento Regional Norte (CPRN), o coronel Sérgio Baqueiro assumiu a Academia de Polícia Militar (APM), deixando o Comando do 18º Batalhão/Centro Histórico, que passa ao tenente-coronel Valter Menezes.

