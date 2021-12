Bahia tem redução de 54% no número de acidentados com fogos de artifício no São João

O Hospital Geral do Estado (HGE) e o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, unidades estaduais de referência no tratamento de vítimas de queimaduras, registraram uma queda de 54,09% nos atendimentos deste ano durante o São João.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do estado (Sesab), entre 20 a 24 de junho, foram registrados apenas 28 ocorrências. No mesmo período de 2019, as duas unidades registraram 61 atendimentos de pacientes vítimas de queimaduras e fogos de artifício.

Neste ano, o HGE liderou o número de chamados relacionados aos festejos juninos, com um total de 23 atendimentos, sendo 12 vítimas de queimaduras por fogos e 11 por explosão de bomba. Já no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, cinco pessoas deram entrada com queimaduras de fogos de artifício.

Segundo o secretário da Sesab, Fábio Vilas-Boas, a redução expressiva de acidentados ocorreu devido aos desdobramentos da pandemia, responsável pela adoção de medidas como proibição da venda dos fogos e das fogueiras.

“A pandemia de coronavírus fez com que alguns municípios proibissem a venda de fogos de artifício e fogueiras devido a fumaça e isto somado as restrições impostas pelo Governo do Estado para evitar aglomerações, aliado a fiscalização da polícia militar e prefeituras para os que desobedecessem, fizeram com que tivéssemos essa redução”, explica o secretário em nota.

