Bahia tem redução de 3,3% em homicídios de janeiro a outubro

Como resultado de ações integradas do poder público por meio do programa Pacto pela Vida (PPV), a Bahia registrou redução de 3,3% no número de crimes violentos letais intencionais (CVLI) entre janeiro e outubro deste ano em comparação com igual período de 2014. Naquele período foram registrados 4.967 homicídios.

No interior do estado, a redução foi de 1,6% e na capital, 1,5%. Já na região metropolitana de Salvador (RMS), o comitê executivo do Pacto pela Vida comemora a redução de 14% de CVLI. O destaque vai para o município de Camaçari, onde houve uma redução de 9% no número de homicídios.

Os dados foram apresentados na manhã desta quarta-feira, 11, durante reunião do comitê, realizada no Ministério Público do Estado da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Outras regiões

De acordo com dados apresentados na reunião, as regiões sudoeste e sul tiveram redução de 9% e 11,7%, respectivamente.

Participaram da reunião do PPV os secretários estaduais Geraldo Reis (Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social), Nestor Duarte (Administração Penitenciária e Ressocialização), além do subsecretário Ary Pereira Oliveira (Segurança Pública).

adblock ativo