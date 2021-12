Bahia tem queda de 7,6% nas ocorrências de crimes letais

Reduziu em 7,6% o índice de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) na Bahia em 2013 em comparação a 2012, de acordo com levantamento do governo estadual. Se for analisado apenas os dados da Região Metropolitana de Salvador (RMS), a queda é ainda maior, de 14,7%.

Na capital baiana, a principal queda foi na Área Integrada de Segurança Pública (Aisp) do bairro da Boca do Rio, com 50,8%. A segunda maior cidade baiana, Feira de Santana, foi o município com maior redução de casos em número absoluto. Foram 97 ocorrências a menos em 2013.

De acordo com o governo, a tendência de queda continua. Em janeiro deste ano, o número de ocorrências registradas em Salvador foi 20% inferior ao mesmo período de 2013.

