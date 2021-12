Bahia tem primeiro dia sem atos em rodovias após greve dos caminhoneiros

Após dez dias de protestos em rodovias federais e estaduais, a Bahia teve o primeiro dia sem atos de caminhoneiros nesta quinta-feira, 31. A categoria, que estava em greve desde o dia 21 deste mês, pedia a redução do preço do combustível diesel, que teve a baixa de R$ 0,46.

Embora o movimento tenha sido encerrado em quase todo país, ainda há caminhoneiros mobilizados nos estados de Ceará, Rio Grande do Sul e no Porto de Santos, em São Paulo. Neste último ponto, militares do Exército e Marinha escoltam os motoristas que querem seguir viagem.

Na Bahia, o último protesto aconteceu na manhã desta quarta, 30, na BA-535, também conhecida como Via Parafuso. Eles estavam reunidos no acostamento do km 10, nos dois sentidos da rodovia.

Ainda nesta quarta, uma operação conjunta das polícias Rodoviária Federal (PRF), Militar e Civil, Exército e Bombeiros liberou todos os pontos de bloqueio nas estradas federais, garantindo a normalidade do fluxo de veículos em todo o estado baiano.

