Bahia tem oito detentas grávidas ou amamentando

Das 685 detentas gestantes ou amamentando nos presídios de todo o Brasil, 98 estão no Nordeste, oito na Bahia, divulgou nesta terça-feira, 18, o Cadastro Nacional de Presas Grávidas ou Lactantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O levantamento é referente ao final do último mês de fevereiro.

Em comparação com o primeiro índice, de janeiro de 2018 (622 mulheres nestas condições), o número aumentou 10%. A Bahia é o quarto estado nordestino com presas grávidas e lactantes. O recordista é o Ceará (41), seguido de Sergipe (11) e Rio Grande (9). O Piauí, como a Bahia, tem oito detentas.

O levantamento do CNJ, coordenado pela juíza auxiliar da presidência, a baiana Andremara dos Santos, visitou 24 presídios femininos em Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Norte, Bahia, Alagoas, Maranhão, Ceará, Sergipe, Pará, Piauí, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Segundo Andremara, o monitoramento definirá padrões de procedimentos a serem adotados no sistema prisional em relação aos cuidados com grávidas, lactantes e filhos. “Faremos um raio-x para adotarmos as providências necessárias às detentas. Isso na perspectiva estabelecida pela portaria do CNJ, que criou a política judiciária nacional”.

