Bahia tem mais de 56 mil novos doadores de sangue em 2020

Em 2020, a Bahia teve 56.517 novos candidatos à doação e 41.302 pessoas doando sangue pela primeira vez. Somados aos doadores fidelizados, o estado recebeu 106.451 voluntários com o intuito de doar sangue e mais de 8 mil novos cadastros no banco de doadores de medula óssea.

>> Pacientes podem doar sangue 30 dias após a cura da Covid 19, diz diretor da Hemoba

Apesar das doações de sangue total terem caído 10% em 2020 por consequência da pandemia, houve um aumento das doações de plaquetas. Foram 544 doações por aférese em 2020. Em 2019 foram 475 doações. Com o resultado, a instituição conseguiu produzir mais de 103 mil bolsas de sangue e de 270.346 hemocomponentes.

De acordo com o diretor da Hemoba, Fernando Araújo, os dados refletem os esforços de projetos elaborados pela Hemoba durante a pandemia para conter a queda de doadores.

“No começo caímos quase 40%. Apesar dos doadores fidelizados saberem da importância da doação e realizarem com frequência, era essencial a presença de novos doadores para conseguirmos atender a demanda transfusional do estado”, comenta.

Em 2020, a Fundação Hemoba deu início ao projeto Hora Marcada, com agendamento das doações de sangue por telefone e pela internet, ao projeto Hemoba em Casa, com coletas dentro de condomínios de Salvador e região, e à coleta itinerante nos shoppings Salvador Norte Shopping e Salvador Shopping, com abertura de duas unidades fixas de coleta nos centros comerciais.

adblock ativo