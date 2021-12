Bahia tem incremento de 9 mil vagas para educação de tempo integral

A educação em tempo integral vai ganhar nove mil vagas em 2017 na Bahia. De acordo com a Secretaria de Educação da Bahia, 96 escolas da Educação Básica vão ofertar a modalidade. Este número representa 33 unidades de ensino a mais em relação a 2016.

“A Educação em Tempo Integral apresenta uma série de benefícios para os estudantes, que ficam mais tempo na escola, com acesso a conteúdos e atividades complementares que ajudam na sua formação humana e cidadã”, afirmou o secretário da Educação do Estado da Bahia, Walter Pinheiro, por meio de nota.

Além de Salvador, as novas ofertas são para as cidades de Itabuna, Ilhéus, Bom Jesus da Lapa, Paratinga, Barra da Estiva, Conceição do Coité, Serrinha, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Sobradinho, Sento Sé, Barreiras, Candiba, Riachão do Jacuípe, Baixa Grande, Itaberaba, Piritiba, Cipó, Conde, Rio Real, Vitória da Conquista, Poções, Santo Amaro, Paulo Afonso, Candeias e Pojuca. Confira a relação das escolas que irão ofertas Educação em Tempo Integral no Portal da Educação. Nestas unidades, as matrículas acontecerão de 24 a 31 de janeiro.

De acordo com o governo, os estudantes ganham mais tempo e espaço para estudar, aprender e desenvolver ações pedagógicas em contextos diversos que aliam esporte, arte, trabalho, ciência e cultura. Nas atividades complementares, os estudantes contam, também, com aulas de iniciação científica e pesquisa, cidadania e participação estudantil, de relações étnico-raciais, culturais e de identidade, educação ambiental, comunicação digital e uso de mídias, adquirindo novas rotinas comportamentais.

A secretaria de educação ainda informa que cerca de R$ 7 milhões do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral foram liberados para o ano letivo de 2017 e serão transferidos por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Complexos Integrados

A Secretaria da Educação do Estado implantou três Complexos Integrados de Educação (CIE) nas cidades de Itabuna, Porto Seguro e Itamaraju. Os complexos beneficiam diretamente três mil estudantes do Ensino Médio e abrigam, no turno diurno, ações de Educação Integral e, no turno noturno, ofertada a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o Ensino Médio Regular voltado a jovens e trabalhadores.

A gestão dos Complexos é compartilhada. A Universidade Federal do Sul da Bahia é responsável pela gestão pedagógica dos três complexos e pela assessoria da gestão administrativa, que é de competência da Secretaria da Educação. Os Complexos Integrados de Educação também têm espaço para o Ensino Superior, com o funcionamento dos Colégios Universitários (Cunis) da UFSB, com a oferta dos cursos de licenciaturas interdisciplinares.

adblock ativo