Bahia tem fim de semana de ensolarado

O fim de semana deve ser de sol forte em todas as áreas da Bahia. Já em Salvador e região metropolitana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), devem ocorrer algumas pancadas de chuvas fracas e isoladas no início da manhã de sábado, 6, e domingo, 7. Em todo o estado, as temperaturas seguem estáveis, com mínima de 20°C e máxima de 27°C.

Em Barreiras (a 855 km de Salvador), a temperatura pode chegar aos 37°C neste sábado. O motivo, segundo informa o instituto, é a baixa umidade relativa do ar. Já no domingo, os termômetros não passam dos 36°C.

O clima em Vitória da Conquista, no período da tarde de sábado, é de calor, mas o aumento da umidade favorece à mudança do tempo. Por conta disso, o tempo pode ficar parcialmente nublado em toda região no final de semana. Algumas nuvens carregadas podem provocar pancadas isoladas de chuva entre esta sexta-feira, 5, e domingo.

