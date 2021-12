Bahia tem cinco casos suspeitos de coronavírus; quatro são registrados em Salvador

Um novo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) nesta sexta-feira, 28, aponta que a Bahia possui cinco casos suspeitos de coronavírus em situação de espera de análise laboratorial. Destes, quatro são em Salvador e um em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com o boletim, até as 17h desta sexta, a Bahia registrou 24 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, sendo 15 excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde e quatro descartados laboratorialmente. Os municípios notificantes foram Camaçari (2), Jequié (1), Tucano (1), Itabuna (4), Jacaraci (1), Salvador (14) e Feira de Santana (1).

Por meio de nota, a Sesab afirmou que "a medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação".

O paciente com diagnóstico positivo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve, moderado ou grave. A depender da situação clínica, o paciente pode ser atendido em unidades primárias de atenção básica, unidades secundárias ou precisar de internação.

Os casos graves devem ser encaminhados a um Hospital de Referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.

A confirmação da doença é feita através de exames de biologia molecular que detecta o genoma viral. O diagnóstico do coronavírus é feito com a coleta de amostra, que está indicada sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito.

