Bahia tem a menor taxa de encarceramento de jovens do país

O estado da Bahia ocupa o último lugar no ranking nacional relacionado ao encarceramento de jovens. Os dados fazem parte da pesquisa Mapa do Encarceramento - Os Jovens do Brasil, divulgada pelo Governo Federal nesta quarta-feira, 3.

Realizado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o estudo tem o objetivo de compreender as especificidades do encarceramento brasileiro no período de 2005 a 2012.

Segundo dados atuais da organização não governamental International Centre for Prision Studies, sediada em Londres, o País ocupa o 4º lugar no ranking mundial de população prisional e o 1º entre os países da América do Sul.

Além dos presos que já foram condenados, o Mapa do Encarceramento indica ainda que de cada dez presos no Brasil, quatro são provisórios, pois ainda aguardam por julgamento. No período a que se refere a pesquisa, entre 2005 e 2012, este contigente aumentou em 113%.

Na análise por regiões, foi observado que o Nordeste teve o menor crescimento médio do número de presos. A Bahia está empatada com a Paraíba com menor crescimento percentual da região, de 43%. O estado como maior aumento no período foi Pernambuco, com 82%.

Na classificação dos tipos de atos infracionais, o roubo aparece em primeiro lugar em todos os estados, com exceção do Rio de Janeiro, onde o tráfico de drogas tomou esta posição.

Em 15 estados, incluindo a Bahia, o segundo ato mais recorrente é o homicídio. Já a terceira posição no estado fica com os crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Em relação aos homicídios entre a população jovem, a Bahia ocupa o quinto lugar no ranking nacional, com uma taxa de 87,4, contra 57,6 do país. O estado com maior taxa de homicídios juvenis é Alagoas, com 138,3.

A Bahia apresenta ainda a segunda maior taxa de crescimento de homicídios da população negra, segundo informações do Mapa da Violência.

