Bahia tem 954 mil crianças e jovens em situação de pobreza

O estado da Bahia possui 954.726 crianças e adolescentes de 0 a 14 anos em situação de pobreza, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 20, no Cenário da Infância e da Adolescência do Brasil, documento elaborado anualmente pela Fundação Abrinq, braço social da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos.

>>Regiões com mais indivíduos e maior vulnerabilidade

No Brasil todo, são 17,3 milhões de crianças e adolescentes que, nesta fase da vida, estão na faixa de pobreza – o que representa 40% da população dessa idade.

O levantamento, que contém 60 páginas, entre gráficos, tabelas e artigos sobre direitos humanos infantis, aponta, ainda, que o trabalho precoce atinge 5,5% das crianças e adolescentes baianos com idade entre 5 e 17 anos. Em números absolutos, são 240 mil pessoas dessa faixa etária.

Administradora-executiva da Fundação Abrinq, Heloísa Oliveira explica que o documento expõe, ao todo, 23 indicadores sociais, com base em dados de fontes públicas de informação.

Entre elas, órgãos federais, a exemplo de ministérios, e entidades que atuam com pesquisa e estudos, como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Função

O objetivo da pesquisa, de acordo com ela, é traçar um panorama sobre a situação dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil.

“O que fazemos é reunir informações e olhar criticamente para a relação que uma coisa tem a ver com a outra”, explica Heloísa.

Ela cita, ainda, que o documento da fundação ajuda a destacar os principais desafios do país no setor.

“É como se fosse uma fotografia desses pontos desafiadores”, afirma. “Quando a gente avalia pobreza, não fala apenas de renda. A pessoa pode ter renda, mas não ter acesso a saneamento básico, o que a mantém na pobreza”, exemplifica.

Mais dados

Os dados analisados, lembra Heloísa, ficam disponíveis no site www.observatoriocrianca.org.br, em formato de livreto de bolso, e podem ser acessados durante o ano todo pelos interessados.

No espaço, estão disponíveis informações como a população de crianças e adolescentes de cidades e estados brasileiros.

Na Bahia, existem 4,705 milhões de pessoas com idade entre 0 e 19 anos, de acordo com a administradora da Fundação Abrinq – o equivalente a 31,3% da população baiana.

A faixa entre 0 e 19 anos, afirma Heloísa Oliveira, é a mesma usada pelo IBGE para englobar crianças e adolescentes. No Brasil todo, são 60,553 milhões, o que representa 29,6% do total da população brasileira, de acordo com ela.

