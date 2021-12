Bahia tem 87 casos suspeitos de microcefalia e seis mortes

A Bahia recebeu 87 notificações de casos suspeitos de microcefalia, de acordo com nota divulgada pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) nesta sexta-feira, 4. Destes, 26 foram confirmados e seis bebês morreram em decorrência da doença, sendo um em Salvador e os demais no interior do estado.

Das 87 notificações, em 45 as crianças tem perímetro encefálico igual ou inferior a 32 centímetros. Esse é o critério adotado atualmente pelo Ministério da Saúde, em consonância com a Organização Mundial de Saúde (OMS), para constatar a microcefalia. Nas outras 42 notificações, as unidades de saúde não informaram a dimensão do perímetro encefálico.

Até esta quinta, 3, o Ministério da Saúde estava considerando que crianças com perímetro encefálico igual ou inferior a 33 centímetros tinham microcefalia. Neste caso, o número de notificações na Bahia passava de 87 para 112, mas esse critério mudou para seguir o padrão estabelecido pela OMS.

Quando há suspeita de microcefalia, a unidade de saúde deve informar em até 24 horas a Secretaria de Saúde. A medida foi tomada por conta do crescimento no número de casos no Brasil.

O Ministério da Saúde investiga a relação da microcefalia com o Zika vírus e febre chikungunya. As doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti.

