Bahia tem 4 meses para substituir sinal analógico

No dia 26 de julho o sinal analógico será definitivamente desligado em 20 municípios baianos: Salvador, Aratuípe, Cairu, Camaçari, Candeias, Dias D'Ávila, Itaparica, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragojipe, Nazaré, Salinas da Margarida, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Saubara, Simões Filho, Terra Nova e Vera Cruz.

O desligamento do sinal aconteceu nesta quarta, 29, em São Paulo e recolocou o projeto em discussão, que segue em implantação conforme estabelecido em 2014, ainda no governo da então presidente Dilma Rousseff. A transição completa ocorrerá até 2023.

Adiamento

A empresa Seja Digital, responsável pela transição de TV analógica para digital no Brasil, pediu adiamento da mudança em Salvador, Recife e Fortaleza por, pelo menos, 90 dias.

O objetivo era promover a entrega de mais kits conversores e antenas para atender o público necessitado e diminuir o volume de famílias que ficarão às cegas com o corte. Porém o governo federal negou o pedido e segue com o plano original, fazendo com que a capital baiana e as demais cidades tenham menos de quatro meses para se adaptar à TV digital.

Em 2016, o governo brasileiro divulgou o cronograma das cidades que serão atualizadas para a TV digital. Em Brasília, a mudança ocorreu há cinco meses. A primeira cidade que passou pela substituição em 2017 foi Rio Verde (GO), e a capital de São Paulo – maior mercado brasileiro de televisão – teve sua alteração feita na virada de quarta para quinta.

Conversor gratuito

Para o desligamento do sinal, pelo menos 93% das famílias precisam estar aptas à TV digital. Por isso, em 2016, o governo passou a distribuir o conversor digital para os beneficiários do programa Bolsa Família.

São 14 milhões de lares brasileiros previstos para receber o kit com conversor, controle remoto e uma antena externa até 2018. Uma novidade é o aplicativo que acompanha o conversor digital, o "Quero Ver Cultura", plataforma de streaming que vai disponibilizar, aproximadamente, 25 mil produções entre filmes, curta-metragens, documentários e outros programas.

Além disso, também será possível acessar informações sobre o Bolsa Família e outros serviços públicos diretamente da tela de TV.

