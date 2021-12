Bahia tem 3.675 casos novos e 48 óbitos pela covid-19 nas últimas 24 horas

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, cerca de 3.675 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +4,2%), 48 óbitos (+2,2%) e 3.428 curados (+5,7%). Dos 91.954 casos confirmados desde o início da pandemia, 26.531 encontram-se ativos, 2.216 tiveram óbito confirmado, enquanto 63.207 já são considerados curados.

Até as 17 horas desta terça-feira, 7, o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabilizou 91.957 casos confirmados, 186.383 casos descartados e 90.571 em investigação. Na Bahia, 10.222 profissionais da saúde tiveram coronavírus.

Os casos ocorreram em 394 municípios do estado, sendo Salvador o de maior proporção (44,25%). As cidades com os maiores coeficientes de incidência por mil habitantes foram Gandu (2.293,00), Itajuípe (2.152,16), Ipiaú (1.796,26), Uruçuca (1.520,54) e Itabuna (1.496,56).

Quanto a taxa de ocupação, dos 2.312 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 1.486 possuem pacientes internados, o que representa um número de 64%. No que se refere aos leitos de UTI adulto, dos 887 leitos exclusivos para o coronavírus, 717 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 81%.

Óbitos

2169º óbito – mulher, 69 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 26/06 e foi a óbito dia 29/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2170º óbito – homem, 60 anos, residente em Feira de Santana, portador de hipertensão arterial e obesidade, foi internado dia 22/06 e foi a óbito na mesma data (22/06), em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

2171º óbito – mulher, 76 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 23/05 e foi a óbito dia 01/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

2172º óbito – mulher, 72 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 27/06, em unidade da rede privada;

2173º óbito – homem, 61 anos, residente em Salvador, portador de imunodeficiências, foi internado dia 08/06 e foi a óbito dia 29/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2174º óbito – mulher, 52 anos, residente em Camaçari, sem comorbidades, foi internada dia 31/05 e foi a óbito na mesma data (31/05), em unidade da rede privada, em Salvador;

2175º óbito – homem, 83 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 04/06 e foi a óbito dia 12/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2176º óbito – mulher, 86 anos, residente em Salvador, portadora de doenças endócrinas e nutricionais, foi internada dia 13/06 e foi a óbito dia 04/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2177º óbito – mulher, 69 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 29/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

2178º óbito – homem, 74 anos, residente em Salvador, portador de doença respiratória crônica, diabetes, doença cardiovascular e obesidade, foi internado dia 18/06 e foi a óbito dia 27/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2179º óbito – homem, 38 anos, residente em Feira de Santana, sem comorbidades, foi internado dia 17/06 e foi a óbito dia 06/07, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

2180º óbito – homem, 93 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 02/06 e foi a óbito dia 8/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2181º óbito – mulher, 81 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, data de admissão não informada, foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2182º óbito – mulher, 97 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes, doenças endócrinas e nutricionais, foi internada dia 02/06 e foi a óbito dia 06/06, em unidade da rede privada, em Lauro de Freitas;

2183º óbito – homem, 69 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 04/06 e foi a óbito dia 14/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2184º óbito – homem, 54anos, residente em Eunápolis, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 11/06 e foi a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública, em Eunápolis;

2185º óbito – homem, 67 anos, residente em Lauro de Freitas, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 29/06 e foi a óbito dia 03/07, em unidade da rede pública, em Lauro de Freitas;

2186º óbito – mulher, 71 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 18/05 e foi a óbito dia 03/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2187º óbito – mulher, 96 anos, residente em Itaparica, portadora de doença cardiovascular, data de admissão não informada, foi a óbito dia 04/07, em unidade da rede pública, em Lauro de Freitas;

2188º óbito – homem, 74 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e neoplasias, foi internado dia 23/06 e foi a óbito dia 02/07, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

2189º óbito – mulher, 57 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e obesidade, foi internada dia 08/06 e foi a óbito dia 18/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

2190º óbito – mulher, 43 anos, residente em Salvador, portadora de doença respiratória infecciosa e obesidade, foi internada dia 08/06 e foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2191º óbito – homem, 80 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2192º óbito – homem, 77 anos, residente em Salvador, portador de doenças do sistema nervoso, foi internado dia 06/06 e foi a óbito dia 08/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2193º óbito – homem, 86 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 08/06 e foi a óbito dia 14/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2194º óbito – mulher, 58 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 16/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2195º óbito – mulher, 85 anos, residente em Lauro de Freitas, portadora de hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internada dia 07/06 e foi a óbito dia 12/06, em unidade da privada, em Salvador;

2196º óbito – mulher, 92 anos, residente em Cairú, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 03/06 e foi a óbito dia 02/07, em unidade da rede privada, em Lauro de Freitas;

2197º óbito – homem, 74 anos, residente em Itabuna, portador de doenças do sistema nervoso, foi internado dia 09/06 e foi a óbito dia 26/06, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2198º óbito – mulher, 67 anos, residente em Crisópolis, sem comorbidades, foi internada dia 27/06 e foi a óbito dia 28/06, em unidade da rede pública, em Alagoinhas;

2199º óbito – homem, 86 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 11/06 e foi a óbito dia 13/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2200º óbito – mulher, 91 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença real crônica, foi internada dia 11/06 e foi a óbito dia 22/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2201º óbito – mulher, 71 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 15/06 e foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2202º óbito – homem, 74 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, doença cardiovascular e doença respiratória crônica, data de admissão não informada, foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2203º óbito – mulher, 89 anos, residente em Itabuna, sem informação de comorbidades, foi internada dia 20/06 e foi a óbito dia 03/07, em unidade da rede pública, em Itabuna;

2204º óbito – mulher, 35 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2205º óbito – mulher, 51 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 23/06 e foi a óbito dia 24/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2206º óbito – mulher, 47 anos, residente em Feira de Santana, sem informação de comorbidades, foi internada dia 09/06 e foi a óbito dia 30/06, em unidade da rede privada, em Feira de Santana;

2207º óbito – homem, 80 anos, residente em Alagoinhas, portador de diabetes, doença cardiovascular e doença respiratória crônica, foi internado dia 23/06 e foi a óbito dia 02/07, em unidade da rede privada, em Salvador;

2208º óbito – homem, 67 anos, residente em Feira de Santana, portador de hipertensão arterial, data de admissão não informada, foi a óbito dia 05/07, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

2209º óbito – mulher, 69 anos, residente em Feira de Santana, portadora de hipertensão arterial e neoplasias, foi internada dia 30/06 e foi a óbito dia 01/07, em unidade da rede privada, em Feira de Santana;

2210º óbito – homem, 86 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internado dia 06/06 e foi a óbito dia 13/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2211º óbito – homem, 90 anos, residente em Teixeira de Freitas, sem informação de comorbidades, foi internado dia 28/06 e foi a óbito dia 29/06, em unidade da rede pública, em Teixeira de Freitas;

2212º óbito – homem, 81 anos, residente em Teixeira de Freitas, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 23/06 e foi a óbito dia 02/07, em unidade da rede pública, em Teixeira de Freitas;

2213º óbito – homem, 67 anos, residente em Juazeiro, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 11/06 e foi a óbito dia 29/06, em unidade da rede pública, em Juazeiro;

2214º óbito – homem, 56 anos, residente em Petrolina (Pernambuco), sem informação de comorbidades, foi internado dia 24/06 e foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede pública, em Juazeiro;

2215º óbito – mulher, 61 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes e obesidade, foi internada dia 12/06e foi a óbito dia 27/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

2216º óbito – homem, 86 anos, residente em Juazeiro, sem informação de comorbidades, foi internado dia 26/06 e foi a óbito dia 01/07, em unidade da rede pública, em Juazeiro.

