Bahia tem 3,2% de faltosos em exame da OAB

A primeira fase do 10º Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), realizada na tarde deste domingo, 28, reuniu 5.749 estudantes e bacharéis de direito em toda a Bahia. Com 5.940 inscritos no Estado, segundo dados do Setor de Exame da Ordem, o índice de abstenção foi de 3.21%.

A cidade campeã de faltas foi Juazeiro: compareceram à prova 84 dos 90 candidatos inscritos inicialmente (6,66%). Em Salvador, foi registrado o menor índice de faltosos, com 3.753 presentes de um total de 3.856 (2,67% de ausência). Na capital, o exame foi prestado na sede da Faculdade Integrada da Bahia (FIB), no Stiep.

Diferentemente da prova passada, quando muitos candidatos reclamaram da dificuldade das questões, o 10º Exame foi tranquilo. Isso é o que garante a estudante Thamires Souza. "Fui bem melhor desta vez. Uma ou outra questão que eu não sabia", conta. Sua irmã, Marília, também fez a prova e lembrou que as fases costumam a se alternar. "Se a prova objetiva é fácil, a segunda parte é mais complicada e vice-versa. Prefiro pensar que o exame foi de dificuldade mediana".

Pela primeira vez, a área de filosofia do direito esteve entre os conteúdos abordados. Mas, de acordo com a estudante Mércia Cláudia, o tema figurou em apenas uma das 80 questões. "Que eu me lembre, só teve a de Kant, que foi bem fácil. Achei a prova toda descomplicada. Esperava que fosse bem pior".

Provas - A primeira fase do 10º Exame de Ordem contou com 80 questões objetivas, com assuntos abordados na matriz curricular dos estudantes de direito. Com o tempo total de realização de cinco horas, os candidatos deviam permanecer no local de prova por, no mínimo, duas horas após seu início.

O resultado preliminar da 1ª fase será no dia 8 de maio, mesma data que inicia o período de recursos, que vai até o dia 11 do mesmo mês. Somente no dia 28 de maio é que sairá o gabarito definitivo .

Os locais de exame da segunda fase serão divulgados no dia 6 de junho, com a prova prático-profissional (específica) realizada no dia 16 de junho. O resultado preliminar desta fase será no dia 9 de julho e o final no dia 26.

A prova da OAB é realizada três vezes por ano. Os próximos exames já têm data marcada: será em 18 de agosto (1ª fase) e 6 de outubro (2ª fase). Já o 12º exame acontece entre 8 de dezembro (prova objetiva) e 2 de fevereiro de 2014 (prova específica).

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta segunda-feira, 29, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo