Bahia tem 30 mortes por microcefalia nos últimos 6 meses

Um novo boletim da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), divulgado nesta terça-feira, 12, informa que foram registrados 30 óbitos por microcefalia, de 583 casos notificados em 133 municípios da Bahia.

Da quantidade, 246 casos foram investigados com a realização de exame de imagem e/ou exame laboratorial, sendo 178 confirmados e 68 descartados.

A Sesab revisou todos os casos da doença notificados de outubro de 2015 até o dia 9 de abril deste ano. Os dados já levam em consideração os novos parâmetros indicados pelo Ministério da Saúde que determinam as notificações de microcefalia para bebês do sexo masculino com perímetro cefálico menor que 31,9cm, e para bebês do sexo feminino com perímetro cefálico menor que 31,5cm.

As mortes por microcefalia foram registrados nos seguintes municípios baianos: Alagoinhas (1), Anguera (1), Camaçari (3), Conceição do Jacuípe (1), Cravolândia (1), Crisópolis (1), Monte Santo (1), Barro Preto (1), Campo Formoso (1), Itabuna (2), Itapetinga (1), Olindina (1), Salvador (6), Tanhaçu (1), Esplanada (1), Feira de Santana (1), Presidente Tancredo Neves (1), Santo Antônio de Jesus (1), Simões Filho (1), Senhor do Bonfim (1), Ilhéus (1), Lauro de Freitas (1).

