Bahia tem 268 casos confirmados de microcefalia

De acordo com boletim divulgado nesta quarta-feira, 13, pelo Ministério da Saúde (MS), o estado da Bahia já teve 268 casos confirmados de nascimentos de bebês com microcefalia, desde o início das investigações médicas, em outubro do ano passado, e até o último dia 9.

Do total de 1.187 casos suspeitos notificados pelo estado ao MS, 254 já foram descartados e 665 seguem em investigação.

Conforme os dados divulgados, em todo o país já foi concluída a investigação de 63% (5.309) dos 8.451 casos suspeitos de microcefalia notificados à pasta.

Do total de ocorrências investigadas, 1.687 casos foram confirmados de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso, sugestivos de infecção congênita.

Outras 3.622 crianças apresentaram exames normais ou foram acometidas de microcefalia ou malformações por causas não infecciosas. Também foram descartados por não se enquadrarem na definição de caso. Permanecem em investigação pelo Ministério da Saúde e pelos estados, 3.142 casos suspeitos de microcefalia em todo o país.

Do total de casos positivos para a doença, 266 tiveram confirmação por critério laboratorial específico para o vírus zika. O Ministério da Saúde, no entanto, ressalta que esse dado não representa, adequadamente, a totalidade do número de casos relacionados ao vírus.

Infecção

A pasta considera que houve infecção pelo zika na maior parte das mães que tiveram bebês com diagnóstico de microcefalia. Os 1.687 casos confirmados em todo o Brasil ocorreram em 592 municípios, localizados em todas as unidades da federação e no Distrito Federal.

Em relação aos óbitos, no mesmo período, foram registrados 351 óbitos suspeitos de microcefalia e/ou alteração do sistema nervoso central após o parto ou durante a gestação (abortamento ou natimorto) no país. Isso representa 4,2% do total de casos notificados. Destes, 102 foram confirmados para microcefalia e/ou alteração do sistema nervoso central. Outros 190 continuam em investigação e 59 foram descartados.

Causa

A microcefalia pode ter como causa diversos agentes infecciosos além do zika, como sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes viral, entre outros.

A pasta orienta as gestantes adotarem medidas que possam reduzir a presença do mosquito Aedes aegypti, com a eliminação de criadouros, e proteger-se da exposição aos insetos durante a gestação.

