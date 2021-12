Bahia tem 2ª maior taxa de desocupação do país, aponta IBGE

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira, 14, aponta que a Bahia terminou 2019 com a segunda maior taxa de desocupação (quando a pessoa está procurando trabalho) do país. Com um índice de 17,2%, a Bahia ficou atrás do Amapá, que teve taxa de 17,4%.

De acordo com as informações divulgadas pelo IBGE, a taxa da Bahia foi maior do que a média nacional (11,9%) e quase o triplo do índice de Santa Catarina (6,1%), estado com menor desocupação no país.

O levantamento aponta que a taxa de desocupação da Bahia em 2019 foi resultado de um aumento na procura por trabalho. Em 2019, o número de pessoas desocupadas no estado cresceu 2,3%, chegando a 1,202 milhão de pessoas. Eram 1,176 milhão em 2018.

Conforme o IBGE, em 2019, Salvador teve taxa de desocupação média de 16,0%, número praticamente igual ao de 2018 (16,1%). A capital baiana tem a 7ª taxa mais alta entre as capitais.

