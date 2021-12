Bahia tem 16 cidades com alto risco de dengue

Dos 157 municípios do país em situação de risco de dengue, 16 estão na Bahia. O estado também tem 26 dos 525 que estão em alerta. Os dados foram revelados no mapa da dengue divulgado nesta terça-feira, 19, pelo Ministério da Saúde.

Dos 417 municípios do Estado dos analisados na pesquisa, 15 estão em situação satisfatória. O Ministério da Saúde lançou em Brasília a campanha "Não dê tempo para a dengue", que tem como garoto-propaganda o ex-jogador de futebol e ex-capitão da seleção brasileira Cafu.

Na Bahia, as cidades em risco, com sinal vermelho para a dengue, estão Cafarnaum, Campo Formoso, Candeias, Ilhéus, Itabela, Itiruçu, Jacobina, Jequié, Mundo Novo, Planaltino, Santo Amaro, Senhor do Bonfim, Serrinha, Serrolândia, Terra Nova e Uibaí. Nessas cidades foram encontrados focos de dengue em mais de 4% das residências visitadas.

Os municípios em que houve foco em 1% a 3,9% dos domicílios e estão em alerta ou sinal amarelo são Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Cruz das Almas, Guanambi, Castro Alves, Dias D´Ávila, Eunápolis, Ibipeba, Itagimirim, Itaparica, Itapebi, Lauro de Freitas, Muritiba, Presidente Dutra, Salvador, Santa Cruz de Cabrália, Santo Antônio de Jesus, São Sebastião do Passé, Seabra, Sebastião Laranjeiras, Simões Filho, Souto Soares, Teixeira de Freitas, Vera Cruz e Vitória da Conquista.

Bairros de Salvador

Na capital baiana, que está em alerta, 19 bairros em sete distritos estão em estado critico. São eles Itapagipe (Bairro Machado, Boa Viagem, Caminho de Areia e Roma), São Caetano/Valéria (Alto do Cabrito, Bom Juá, Boa Vista do Lobato, Largo do Tanque e Santa Luzia), Barra/Rio Vermelho (Ondina), Boca do Rio (Stiep), Cabula/Beirú (Calabetão), Pau da Lima (Bosque Real, Brasil Gás, Canabrava, Coroado e Porto Seco Pirajá), Subúrbio Ferroviário (Itacaranha e São Tomé).

