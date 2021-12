Bahia tem 125 emergências reconhecidas pela União

Das 125 situações de emergência em municípios baianos reconhecidas pela União em 2016, 16 ocorreram no início do ano por causa de chuvas. Em 109 deles, a causa é a seca que está prejudicando cerca de 1,5 milhão de pessoas no estado, com problemas como falta d'água para abastecimento humano e animal e as perdas na agropecuária.

América Dourada e Bonito foram os dois últimos da Bahia que entraram na lista nacional. O estado tem mais de 20 municípios em processo de reconhecimento por parte da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec). Até que chegue neste estágio, os gestores municipais atingidos devem emitir um decreto de emergência, procurar a Defesa Civil do estado e Sedec.

Só depois da avaliação dos técnicos da Sedec, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, é reconhecida a situação de emergência por parte da União, e o município começa a receber os carros-pipa, as bolsas-seca e os agropecuaristas têm a chance de renegociar dívidas contraídas para a produção agropecuária.



Em Bonito, situado na Chapada Diamantina, a produção de café é uma das principais atividades econômicas e foi afetada duramente pela falta de chuvas neste ano.

"Foi uma grande decepção, pois perdemos acima de 50% da produção de café, o que é um desastre para uma pequena propriedade", afirmou o técnico agrícola Fernando Coimbra.

Começar de novo

"Só com a ajuda do estado e da União para a gente recomeçar. Conheço produtores que estão endividados no banco e não colheram nada, nem para comer, nem tem água para beber. A situação está crítica", afirmou Coimbra, morador da zona rural de Bonito.

Conforme o Ministério da Integração Nacional, até o dia 30 de setembro passado, havia 1.543 municípios em todo o Brasil com situação de emergência reconhecida pela União. A Paraíba é o estado campeão, com 170 municípios, seguido de Minas Gerais, com 154 reconhecimentos, e do Rio Grande do Norte, com 153.

Conforme as previsões meteorológicas, embora tenha chovido em algumas regiões do estado durante esta semana - inclusive em municípios que estão em estado de emergência por causa da estiagem -, as chuvas fortes que podem encher os rios e reservatórios e mudar a situação só devem chegar a partir do final de outubro e início de novembro.

