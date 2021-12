Bahia será o estado que mais receberá médicos

A Bahia será o estado que receberá o maior número de profissionais na segunda etapa do programa Mais Médicos. Serão 282 médicos distribuídos em 109 municípios. A informação foi divulgada pelo secretário estadual de Saúde, Jorge Solla, após a cerimônia de sanção da Medida Provisória (MP) do programa, nesta terça-feira, 22, pela presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto, em Brasília.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado (Secom), no próximo sábado, 26, chega o primeiro grupo para a segunda etapa do programa na Bahia. Segunda, 28, começa a semana de trabalho que vai durar cinco dias, com cursos para os profissionais.

Conforme o secretário, o Mais Médicos vai permitir que a maioria da população baiana seja assistida. Nacionalmente, a presidente Dilma informou que, com o programa, 46 milhões de brasileiros serão atendidos.

Lançado em julho, o programa foi aprovado pelo Congresso Nacional com objetivo de levar profissionais da saúde a áreas desassistidas no país. Os profissionais do Mais Médicos recebem bolsa de R$ 10 mil mensais, paga pelo Ministério da Saúde.

Os municípios ficam responsáveis por dar alimentação e moradia aos participantes. Em 2014, o governo pretende ter 13 mil médicos no Brasil participando do programa.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, citou resultados do primeiro mês de vigor do programa. Segundo ele, em setembro, em todo o Brasil, os profissionais do Mais Médicos realizaram 320 mil atendimentos.

A presidente Dilma também aproveitou a oportunidade para fazer uma homenagem a Juan Delgado, médico cubano que foi alvo de protestos quando chegou em Fortaleza, no Ceará, em agosto. Dilma disse que o profissional sofreu um "imenso constrangimento" e pediu desculpas a ele, em nome do povo brasileiro. Delgado, que estava na plateia, se levantou e foi aplaudido.

