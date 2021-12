'Bahia Sem Fogo 2016' é lançado durante o 18º Festival de Lençóis

O programa “Bahia Sem Fogo 2016”, que visa fortalecer e promover novas ações de combate aos incêndios florestais, foi lançado nesta quinta-feira, 13, em Lençóis (Chapada Diamantina). A edição deste ano aconteceu durante a abertura do 18º Festival de Lençóis, que tem apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente da Bahia (Sema) e do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Durante o evento, o secretário estadual do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, anunciou o monitoramento aéreo de focos de incêndios (helicópteros e aviões) na região da Chapada Diamantina. "Todo esse processo dá uma grande eficácia na prevenção de incêndios florestais, evitando o aumento dos custos e, principalmente, o impacto ambiental", afirma Spengler.

Um helicóptero, locado pelo governo estadual, também é utilizado para a realização do monitoramento por parte do Corpo de Bombeiros. A aeronave está preparada para iniciar combate em casos de constatação de queimadas.

Para Spengler, embora o Festival de Lençóis seja uma forma de valorizar a cultura local, este ano, em especial, o evento marca mais uma ação de preservação ambiental intensificada pelo estado. Entre as estratégias adotadas estão as oficinas de educação ambiental, que tem o objetivo de proporcionar conhecimento e estimular atitudes sustentáveis e educativas para a prevenção e combate aos incêndios florestais no território da Chapada.

Festival de Lençóis

O Festival de Inverno de Lençóis, realizado desde 1999, tem como conceito a reunião de artistas de expressão nacional e realização de atividades com enfoque nos esportes radicais e no turismo cultural e ecológico. Em 2016, o festival começou nesta quinta, 13, e vai até sábado, 15, no município de Lençóis, na Chapada Diamantina.

Produzido pela agência de entretenimento Pau Viola, com patrocínio do governo e da Prefeitura Municipal de Lençóis, o evento reúne artistas e grupos locais e nacionais como Baile do Bem (Sandra de Sá, Sérgio Loroza e Negra Li), Russo Passapusso, Cidade Liberal, Délcio Luiz, Mart'nalia, Ju Moraes, Família Grão de Luiz e Griô e Zion. A entrada é gratuita.

adblock ativo