Bahia sedia eventos sobre câncer de mama e gastrointestinal

Cerca de 350 médicos, enfermeiros e estudantes devem participar do 7º Simpósio Internacional de Atualização em Câncer de Mama e 6º Simpósio Internacional de Atualização em Câncer Gastrointestinal, que começam nesta quinta-feira, 20, às 19h30, em Praia do Forte, no litoral norte.

Os simpósios internacionais são organizados pelo Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB) e seguem até sábado, 22, no Tivoli Ecoresort. O objetivo é discutir os recentes avanços na área de prevenção, diagnóstico e tratamento dos cânceres de mama e gastrointestinal, como novas condutas terapêuticas, técnicas cirúrgicas e drogas recém-aprovadas para comercialização no Brasil, que buscam trazer cada vez menos efeitos colaterais para os pacientes.

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Núcleo de Oconlogia, onde também está disponível a programação científica, que conta com conferencista nacionais e internacionais. Entre eles estão os professores Bruce Minsky (EUA), da Escola de Medicina da Universidade de Chicago, e Caio Rocha Lima (EUA), da Universidade de Miami, além de Otto Metzger Filho (EUA), oncologista do Dana Farber Cancer Institute, de Boston.

A palestra "Há beleza no crepúsculo: Lições de vida que a morte traz", ministrada pelo consultor e conferencista Kau Mascarenhas, dá início ao evento.

O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres - respondendo por 22% dos casos novos a cada ano -, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). A estimativa do órgão é que ocorram 57.120 novos casos no Brasil somente em 2014.

Já entre os tumores gastrointestinais, os mais frequentes estão o do colorretal, de pâncreas e do estômago. Eles são considerados por especialistas os mais letais, pois provocam metástase, processo em que a doença se espalha pelo organismo através da corrente sanguínea.

